Кажется, политическая нестабильность становится визитной карточкой Европейского Союза, а его крупнейшие страны продолжают бороться с внутренними беспорядками.

Европейский Союз сталкивается с новыми вызовами на фоне нестабильности в Германии и Франции.

Об этом заявил Имран Халид, автор мнений в газете The Hill. Без решительного лидерства со стороны Берлина и Парижа будущее ЕС выглядит все более неопределенным.

Германия находится на грани политического кризиса после вотума недоверия левоцентристскому правительству Олафа Шольца. По словам эксперта, это свидетельствует о более глубоких структурных проблемах, которые могут привести к политическому застою в стране. Хотя Шольц пытается спасти свой авторитет в условиях сложной коалиции, оппозиция под руководством Фридриха Мерца внимательно следит за ситуацией, готовя контраргументы. Однако даже в случае прихода консерваторов к власти Германия останется перед теми же экономическими вызовами, в том числе высокими ценами на энергоносители и давлением со стороны Китая.

Франция, в свою очередь, также переживает глубокий политический кризис. Президент Эмманюэль Макрон оказался в осаде со всех сторон: крайние правые и левые, оба выступающие против его реформ, не прекращают атаковать его правительство. Кроме того, важные вопросы, такие как пенсионная реформа остаются нерешенными, что усиливает политическое напряжение в стране.

Обе страны, говорит Халид, близятся к 2025 году без дееспособных правительств и четких политических стратегий. Доминирующий в Европе публичный дискурс все больше формируется под влиянием крайних политических сил, что способствует росту экстремизма и ослаблению институтов.

"Если Берлин и Париж не смогут восстановить стабильность и веру в свое руководство в ближайшее время, последствия могут быть разрушительными — не только для ЕС, но и для более широкого демократического идеала, который уже давно отстаивает Европа", - заключает эксперт.

Источник: thehill .

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