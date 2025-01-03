Российские военные сценарии сосредоточены на восстановлении "исторических территорий" РФ, и возможное вторжение в эти страны рассматривается как часть более широкой стратегии Кремля по созданию буферной зоны в Европе.

Россия активно отрабатывает возможное нападение на Финляндию и другие государства на восточном фланге НАТО, включая страны Балтии.

По данным финского издания Iltalehti Journal, главным направлением российского наступления могут стать страны Балтии, а также юго-восток Финляндии. Одним из возможных ключевых пунктов атаки является река Кюмийоки, а также территория вокруг Пуумалансалми.

"Мышление России по безопасности отражает стремление к стратегической глубине и желание создать целостную буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского моря и от Черного моря до Средиземного. Согласно оценке угроз НАТО, российские ракетные атаки также будут направлены на Хельсинки. Основное направление российского наступления будет в странах Балтии", – говорится в сати Iltalehti Journal.

В своей пропагандистской речи 19 декабря Владимир Путин заявил, что у России "достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории". Эти слова, как утверждают эксперты, следует воспринимать буквально.

"Под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восточная Финляндия", – пишет издание.

К слову, Министр обороны Германии Борис Писториус недавно предостерег от вероятной агрессии со стороны России, отметив, что через несколько лет РФ может попытаться атаковать территории НАТО. По его словам, Россия сейчас производит боеприпасы и вооружения в количествах, значительно превышающих объемы производства во всех странах Евросоюза.

Источник: iltalehti.

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