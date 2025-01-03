Роми в исполнении Николь Кидман была «хорошей девочкой» — так говорит персонаж Харриса Дикинсона Сэмюэл в официальном трейлере фильма "Хорошая плохая девочка" , эротического триллера Халины Рейн о высокопоставленной начальнице, которая вступает в любовные отношения со своим стажером.
Дразнящий трейлер "Хорошая плохая девочка" дразнит отношениями в кошки-мышки между Роми и Сэмюэлем, чья мгновенная, сокрушительная химия дает старт роману, который, несомненно, вызовет нарушение HR или два.
Склеенный с кадрами этих двоих в гостиничных номерах, барах и клубах, дуэт играет с присущей им властью и гендерной динамикой в их личной и профессиональной жизни.
"Хорошая плохая девочка" Николь Кидман получила номинацию на премию Золотой глобус в категории Лучшая актриса.
Фильм выйдет в украинский прокат уже 16 января 2025 года.
Николь Кидман в фильме "Хорошая плохая девочка" играет роль успешной СЕО международной корпорации, которая, несмотря на репутационные риски, начинает роман со стажером.
Любовные отношения в фильме "Хорошая плохая девочка" нарушают не только корпоративную этику, но и нормы общественной морали, ведь она давно замужем, а стажер гораздо младше ее.
Однако страсть одерживает верх над разумом, и вместе они исследуют вопросы сексуальности, власти и доминирования.
Источник: deadline.
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