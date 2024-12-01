Экранизация романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» от Netflix выйдет в декабре и станет исторической экранизацией.

«Сто лет одиночества», сериал, основанный на одноименном литературном шедевре лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса, начнет транслироваться на Netflix в декабре.

Netflix назначил дату премьеры сериала «Сто лет одиночества» — экранизации одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса, повествующего о семье Буэндиа и основании мифического города Макондо.

Алекс Гарсия Лопес и Лаура Мора являются сорежиссерами проекта, который продюсирует колумбийская продюсерская компания Dynamo. Сценаристы — Хосе Ривера, Наталия Санта, Камила Брюхес, Мария Камила Ариас и Альбатрос Гонсалес.

В 2019 году стало известно, что Netflix приобрел права на адаптацию книги "Сто лет одиночества".

Netflix заявил, что «Сто лет одиночества» «один из самых амбициозных проектов в Латинской Америке на сегодняшний день, воплощенный в жизнь самыми талантливыми художниками из Колумбии и LATAM».

Опубликованный в 1967 году, роман «Сто лет одиночества» считается шедевром испано-американской и всемирной литературы. Он был продан тиражом более 50 миллионов экземпляров и переведен на более чем 40 языков.

Первый сезон сериала "Сто лет одиночества" от Netflixстартует 11 декабря, планируется два сезона по восемь серий.

Источник: deadline

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