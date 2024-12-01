«Сто лет одиночества», сериал, основанный на одноименном литературном шедевре лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса, начнет транслироваться на Netflix в декабре.

Netflix назначил дату премьеры сериала «Сто лет одиночества» — экранизации одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса, повествующего о семье Буэндиа и основании мифического города Макондо.

Алекс Гарсия Лопес и Лаура Мора являются сорежиссерами проекта, который продюсирует колумбийская продюсерская компания Dynamo. Сценаристы — Хосе Ривера, Наталия Санта, Камила Брюхес, Мария Камила Ариас и Альбатрос Гонсалес.

В 2019 году стало известно, что Netflix приобрел права на адаптацию книги "Сто лет одиночества".

сериал «Сто лет одиночества» от Netflix

Netflix заявил, что «Сто лет одиночества» «один из самых амбициозных проектов в Латинской Америке на сегодняшний день, воплощенный в жизнь самыми талантливыми художниками из Колумбии и LATAM».

Опубликованный в 1967 году, роман «Сто лет одиночества» считается шедевром испано-американской и всемирной литературы. Он был продан тиражом более 50 миллионов экземпляров и переведен на более чем 40 языков.

Первый сезон сериала "Сто лет одиночества" от Netflixстартует 11 декабря, планируется два сезона по восемь серий.

Источник: deadline

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