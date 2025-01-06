В то время как Россия несет большие потери на фронте, Кремль прибегает к все более радикальным методам пополнения своих войск для ведения войны против Украины.

Россия активно набирает в армию не только добровольцев, но и заключенных, людей с огромными долгами и даже нелегальных иммигрантов.

Как пишет The New York Times, все это происходит в рамках новых законов, позволяющих снимать обвинения с тех, кто согласится стать частью российской армии. Как сообщает издание, несколько дней назад в Санкт-Петербурге двое мужчин, арестованных за контрабанду 200 килограммов кокаина на сумму около 30 миллионов долларов, были освобождены от обвинений после того, как оба подписали контракт на службу как стрелки в штурмовой роте. Это далеко не одиночный случай.

По данным журналистов, Кремль также активно вербует людей с огромными долгами (до 10 миллионов рублей, что почти равняется 100 000 долларов), снимая с них финансовые обязательства в обмен на добровольную службу в войне. Кроме того, в ряды армии попадают даже коррумпированные чиновники, которых амнистируют при условии вступления в армию.

Интересно, что вступивший в силу 1 декабря новый закон фактически отменяет наказание для людей, которые берут на себя долги до 100 000 долларов или совершили другие преступления, но при этом соглашаются на службу в армии. Это приводит к серьезным последствиям для криминальной среды в России, отмечает Ольга Романова, глава неправительственной организации "Россия за решеткой". Она предупреждает, что такое амнистирование может иметь тяжелые последствия для уровня преступности в стране, поскольку исчезает связь между преступлением и наказанием.

Российский военный аналитик Руслан Левиев объяснил, что Россия отчаянно нуждается в большом количестве новых солдат из-за постоянных потерь на фронте, но и не хочет объявлять всеобщую мобилизацию в стране, поэтому и идет на такие шаги.

Источник: nytimes.

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