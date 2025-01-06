Можно не сомневаться, что "Приключения Паддингтона в Перу" ждет не меньший успех, чем в предыдущих фильмах.

Долгожданный новый фильм «Приключения Паддингтона в Перу» получил неоднозначные отзывы в первые выходные проката.

Критики назвали фильм «Приключения Паддингтона в Перу» «достаточно очаровательным», но некоторые согласились, что фильму не удается достичь высот своих предшественников.

В третьей части приключенческой франшизы «Приключения Паддингтона» медведь, жующий сэндвичи с мармеладом, возвращается в Перу, чтобы навестить свою тетю Люси.

С момента начала показа серии фильмов в 2014 году медвежонок Паддингтон стал национальным достоянием для поклонников всех возрастов благодаря своей трогательной привлекательности.

К своим ролям в новых "Приключениях Паддингтона" вернутся любимые актеры, без которых уже не представить этой душевной франшизы. Так, мистера Генри Брауна снова сыграет Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Джуди Браун – Мадлен Харрис, Джонатана Брауна – Самуэль Джослин.

Дата выхода "Паддингтона в Перу" в Украине ожидается с 16 января 2025 года, ориентировочно до 29 января 2025 года.

Паддингтон – это невероятно успешный бренд: книги Майкла Бонда о волшебном мишке переведены более чем на 31 язык, а два полнометражных фильма о нем суммарно собрали в прокате по всему миру около 500 миллионов долларов.

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