Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к определенным территориальным уступкам, а Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова к компромиссам.

Война в Украине может быть завершена в 2025 году.

Так считает корреспондент Sky News Ивор Беннетт.

"Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уступить территорию, а [кремлевский диктатор] Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на компромисс", - отметил Беннетт.

Корреспондент Sky News также предполагает, что Кремль преследует цель завершить конфликт до 9 мая 2025 года.

"Я думаю, что Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - говорит Беннетт.

Впрочем, корреспондент отмечает, что, даже если война прекратится, Путин столкнется с новыми проблемами, которые возникнут в России после конфликта. По его прогнозам, Кремль будет вынужден бороться с рядом экономических проблем, в том числе ростом инфляции, падением курса рубля и слабой экономической производительностью.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одним из приоритетов страны будет окончание войны в Украине.

"Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", - отметил он.

Источник: news.sky .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы