Тимоти Шаламе заранее записал свой вокал для исполнения роли Боба Дилана в фильме Джеймса Мэнголда "Полнейший незнакомец", но он также пел вживую.

Мэнголд решил, что будет выступать вживую Тимоти Шаламе, после того как был поражен игрой актера в фильме "Боб Дилан: Полнейший незнакомец".

Это не типичный биографический фильм, как говорит Мэнголд, потому что история не привязана к рождению и истории жизни Дилана.

Скорее, фильм фокусируется на Дилане и фолк-сцене в Нью-Йорке того времени.

Мэнголд сказал зрителям в WGA во время пост-показа в Беверли-Хиллз в пятницу вечером:

«Другим преимуществом было то, что между 1961 и 1965 годами он написал все песни, которые звучат в этом фильме, — а этому парню не было и 24 лет, когда фильм заканчивается. Это всего лишь десятая часть песен, которые он написал в тот период».

В других случаях команда звукорежиссеров использовала 40 различных практических микрофонов, соответствующих тому периоду.

Мейтленд объяснил: «Идея заключалась в том, чтобы получить немного другой звук в каждом отдельном месте, используя практические микрофоны того периода. Это помогло создать прекрасную звуковую картину. Но Тимми был на 100% живым. Это было довольно удивительно».

Главный музыкальный редактор Тед Каплан отметил, что, хотя в фильме не показаны полные выступления или моменты с песнями, каждый из них был записан «от начала до конца».

Источник: variety.

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