Возлюбленный Леси Никитюк удивил резким ответом по поводу их отдыха после наступления нового года.

Украинский военный морпех Дмитрий Бабчук, известный как бойфренд популярной телеведущей Леси Никитюк, откровенно рассказал о том, кто "профинансировал" его отдых на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

Деталями он поделился через Instagram-сторис, чем вызвал активное обсуждение в сети.

Дмитрий намекнул, что расходы на поездку взяла на себя его возлюбленная. Под фото, где пара запечатлена в горнолыжных костюмах.

"Если женщина тебя любит, она никогда не скажет, что у нее нет денег тебя свозить в горы", - колко заметил мужчина. Эта публикация стала ответом на критику в сети, где их отношения обсуждают с особым вниманием.

Некоторые пользователи социальных сетей обвиняли Бабчука в том, что он якобы пользуется финансовой поддержкой Никитюк, которая старше его по возрасту. В ответ на такие упреки Дмитрий с долей сарказма подчеркнул, что настоящая любовь не зависит от материального положения.

Смелый жест морпеха вызвал неоднозначные комментарии: одни поддерживают его прямоту и честность, другие продолжают ставить под сомнение искренность отношений.

Леся Никитюк пока не комментировала это заявление, однако их совместное фото с отдыха говорит само за себя — пара проводит время с удовольствием, не обращая внимания на критику.

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