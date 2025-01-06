Ситуация возле Купянска продолжает осложняться, несмотря на усилия украинских войск удерживать город.
На карте боевых действий, обновляемой ежедневно сервисом Deep State, фиксируются постоянные изменения, указывающие на продвижение российских войск в данном районе.
Как рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, украинское командование подтвердило информацию о попытках российских сил пробраться в сам Купянск со стороны Лимана.
"Эти попытки прорыва были успешно отбиты, однако обострение ситуации продолжается. В районах, прилегающих к Купянску, обе стороны проводят операции по просачиванию малыми тактическими группами на контролируемые противником территории" - заметил эксперт.
Он добавил, часто именно потеря контроля над полосой шириной 3-4 километра с нашей стороны становится причиной дальнейшего продвижения российской армии.
"В таких условиях российские войска могут захватывать новые позиции, что делает удержание таких участков фронта особенно важным для обороны" - заключил Свитан.
Тем не менее, по словам эксперта, в самом Купянске на данный момент ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.
Скорее всего, уже в ближайшие дни будут предприняты дополнительные усилия для стабилизации обстановки и недопущения дальнейшего продвижения противника в направлении города.
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