Потеря контроля над полосой шириной 3-4 километра с нашей стороны может стать причиной дальнейшего продвижения российской армии.

Ситуация возле Купянска продолжает осложняться, несмотря на усилия украинских войск удерживать город.

На карте боевых действий, обновляемой ежедневно сервисом Deep State, фиксируются постоянные изменения, указывающие на продвижение российских войск в данном районе.

Как рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, украинское командование подтвердило информацию о попытках российских сил пробраться в сам Купянск со стороны Лимана.

"Эти попытки прорыва были успешно отбиты, однако обострение ситуации продолжается. В районах, прилегающих к Купянску, обе стороны проводят операции по просачиванию малыми тактическими группами на контролируемые противником территории" - заметил эксперт.

Он добавил, часто именно потеря контроля над полосой шириной 3-4 километра с нашей стороны становится причиной дальнейшего продвижения российской армии.

"В таких условиях российские войска могут захватывать новые позиции, что делает удержание таких участков фронта особенно важным для обороны" - заключил Свитан.

Тем не менее, по словам эксперта, в самом Купянске на данный момент ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

Скорее всего, уже в ближайшие дни будут предприняты дополнительные усилия для стабилизации обстановки и недопущения дальнейшего продвижения противника в направлении города.

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