Ему предложили проехать в ТЦК для выяснения обстоятельств, на что он отреагировал агрессивно и стал ругаться.

В Луцке судили мужчину, который обнаружил агрессию и нецензурно высказывался в адрес работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), когда они проводили проверку его военно-учетных документов.

Так указано в приговоре суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел 10 августа возле городской больницы, когда военнообязанный мужчина был остановлен для проверки документов. Во время допроса он отрицал свою вину, утверждая, что имеет право не показывать документы, поскольку находится на бронировании, а его руководитель должен предоставить этому подтверждение.

Согласно словам, работники ТЦК не приняли это объяснение и начали вести себя агрессивно, что, по его мнению, стало причиной конфликта. Он также сообщил, что не присутствовал на судебном заседании.

Согласно письменным объяснениям работников ТЦК, у мужчины не было при себе военно-учетного документа, а в реестре «Оберег» он не числился на учете ни в одном военкомате. После этого ему предложили проехать в ТЦК для выяснения обстоятельств, на что он отреагировал агрессивно и стал ругаться. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Суд признал мужчину виновным в правонарушении и назначил штраф в размере 51 гривны. Кроме того, он обязан выплатить судебный сбор на сумму 605 гривен.

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