Причиной потепления является приток теплого и влажного воздуха средиземноморских широт; это повысит температурный фон и не исключены рекордные показатели максимальной температуры.

7 января в Украину после кратковременных морозов придет весеннее тепло.

Согласно прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в течение дня температура воздуха значительно повысится, а в отдельных регионах возможны рекордные показатели. Синоптик также добавил, что 7 января в Украине преимущественно без осадков. Однако на северо-востоке страны ночью ожидается снег и мокрый снег, а местами будет образовываться гололедица. В западных областях возможны туманы. Ветер юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от -1 до +4 градуса тепла, а днем ​​ожидается от +3 до +8 градусов. В южных и западных областях температура поднимется до +11 градусов.

Синоптик объясняет, что причиной такого потепления есть приток теплого и влажного воздуха из средиземноморских широт. Поэтому температурный фон существенно повысится, не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах. Временами будут проходить осадки, преимущественно в виде дождя и туманов, иногда с мокрым снегом.

Ранее Politeka писала , что первая декада января принесет резкие колебания температуры от плюса до минуса. Середина месяца будет условно холодной: ночью минус, днем ​​плюсовые температуры.

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