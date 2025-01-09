Ленинский районный суд Запорожья принял решение в пользу компании "Запорожгаз" и обязал местную жительницу оплатить 278,4 тысяч гривен за газ.

Об этом говорится в материалах дела №334/9866/23. Это произошло после того, как во время проверки счетчика было обнаружено вмешательство в его работу.

Согласно материалам дела № 334/9866/23, во время проверки специалисты "Запорожгаза" обнаружили постороннее отверстие в выходном патрубке счетчика, не предусмотренное конструкцией производителя. Это привело к тому, что объем газа, проходившего через счетчик, не учитывался или учитывался частично.

В соответствии с пунктом 1 главы 3 раздела XI Кодекса ГРС расчет объема неучтенного газа был осуществлен по максимальным объемам. Впрочем, ответчик возражала против иска, отметив, что счетчик газа, независимо от того, кто его приобрел — потребитель или газораспределительная компания, обязательно проходит проверку, а пломбы на нем устанавливаются представителями газовой компании.

Женщина утверждала, что вмешательство во внутреннюю часть счетчика без повреждения пломб невозможно, а на самих пломбах не было обнаружено признаков перепломбирования.

Однако суд удовлетворил иск "Запорожгаза" и обязал женщину компенсировать выявленную сумму, составившую 278 474,95 грн.

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