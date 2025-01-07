Мобильный оператор Киевстар прекратил доступ к ряду своих тарифных планов для новых абонентов, но старые пользователи все еще могут ими пользоваться, хотя под новыми названиями.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре".
Согласно официальному сообщению компании, с 19 декабря 2024 года было закрыто для подключения четыре тарифа:
- "Все вместе Наснага"
- "Все вместе Преимущество"
- "Дом"
- "Удача"
Эти тарифные планы были переименованы. Например, "Все вместе Наснага" теперь называется "ВСЕ ВМЕСТЕ Наснага 2024", а "Все вместе Преимущество" - "ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество 2024".
Кроме того, с 15 января 2025 оператор анонсировал изменения в стоимости и условиях нескольких тарифов на подписку, среди которых:
- "Твой безлим"
- "Твой Максимум"
- "LOVE UA Магнит"
- "LOVE UA Свет 2024"
- "LOVE UA Свобода 2024"
- "LOVE UA Безлим 2024"
- "LOVE UA Песня 2024"
- "LOVE UA Сила 2024"
Вместе с повышением стоимости тарифов также изменятся их условия, в частности, дневное наполнение пакетов. Детали по поводу точных изменений в стоимости и наполнении тарифов пока не разглашаются.
Особое внимание обратили на тарифы "LOVE UA Песня 2024" и "LOVE UA Сила 2024", где в странах, где действует услуга "Роуминг как дома", стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за мегабайт. Также будет введена единая оплата за интернет сверх тарифного объема.
В частности, если в тарифах окончатся гигабайты, раньше абоненты могли получить дополнительные 500 МБ за 20 грн в день. Сейчас за ту же стоимость пользователи получат безлимитный интернет без ограничений скорости.
Последние новости Украины:
В "Киевстар" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.
"Киевстар" приостановил работу важной услуги: что нужно знать абонентам.
Как включить 5G на телефоне: специалисты назвали самый простой способ.