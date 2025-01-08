В Украину вернулась аномально теплая погода; несмотря на недавнее похолодание – уже 8 января по всей стране ожидается повышение температуры, которое достигнет 9-14 градусов тепла.

На территорию Украины активно поступает теплый и влажный средиземноморский воздух, что станет основной причиной повышения температуры.

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, к середине недели в Украине предполагается аномально теплая погода с дождями. Теплый воздух доставит влажность и дожди по всей территории страны. В западных регионах ночью и днем ​​ожидаются дожди, а в Карпатах мокрый снег. Кроме того, в некоторых областях возможны туманы, что сделает погоду более влажной.

Днем, 8 января, температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, в центральных и южных областях столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов. Ночью в Украине будет относительно тепло – от +1 до +6 градусов. Однако на юге, в частности, в Запорожской, Кировоградской и Луганской областях, осадков не предполагается.

Метеорологи предупреждают о южном ветре, который на время изменит направление на западное. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Погода в Украине на 8 января в целом будет благоприятна для прогулок, однако дожди и туманы могут создать некоторые неудобства для водителей и пешеходов.

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