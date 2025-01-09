Она призвана облегчить финансовую нагрузку людей, вынужденных арендовать жилье из-за военных действий или других проблем.

В 2025 году в Украине будут продолжать выплачивать средства в рамках инициативы "Зимова єПідтримка".

Кроме того, с января стартует новая программа, обеспечивающая субсидии на оплату аренды жилья, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает РБК-Украина.

Согласно его заявлению, программа «Зимова єПідтримка» будет действовать в 2025 году, обеспечивая финансовую помощь всем украинским переселенцам. Размер выплаты составляет 1000 грн. Инициативу ввели с 1 декабря 2024 года.

Кроме того, в январе начнется еще одна социальная программа – субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Она призвана облегчить финансовую нагрузку людей, вынужденных арендовать жилье из-за военных действий или других проблем.

Также Politeka писала о том, что женщина не смогла использовать средства на своем счете и приложении Ощадбанка из-за установленных ограничений – она не получила никакого предупреждения об этих ограничениях и обратилась в банк для выяснения причин.

В июне 2024 года женщина подала жалобу по электронной почте Ощадбанка. В ходе видеоконференции она прошла несколько вопросов комиссии банка. Однако после попытки регистрации в системе Ощад 24/7 она получила уведомление о блокировке. Дальше обращение через чат-бот не дало результата.

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