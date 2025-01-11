По словам музыканта, его внимание привлекла красивая девушка, и он согласился на участие в этом "проекте".

Украинский исполнитель Enleo прокомментировал слухи о своем романе с комедийной актрисой и ведущей Лерой Товстолес.

Напомним, что в 2023 году участник шоу «Голос країни-11» поцеловал звезду «Женского квартала» во время прямого эфира в соцсетях. Также в профиле Леры появились снимки с романтической фотосессии с артистом.

В интервью Славе Демину ENLEO развеял слухи о своем романе с Лерой Товстолес, которые начали распространяться после поцелуя во время совместного эфира и обмена комментариями с сердечками.

Певец отметил, что на самом деле между ними не было романтических отношений, а все происходящее — это был спонтанный пиар-ход, который предложила его пиарщица.

По словам музыканта, его внимание привлекла красивая девушка, и он согласился на участие в этом проекте. Он также подчеркнул, что это было частью их работы и актерства, а не реальным романом.

"Был пиар-ход. Это было действительно спонтанно. У меня была пиарщица, которая сказала, что есть девушка, которая хочет такой прикол сделать. Я смотрю и думаю: "Ого, очень красивая девушка". Ну и я согласился. Это про работу, актерство" - заявил артист.

Ранее ми также сообщали, что украинская телеведущая и шоуменка Леся Никитюк поделилась долгожданной новостью о предстоящем замужестве, вызвав бурю эмоций среди поклонников и коллег.

Объявление знаменитости мгновенно стало темой обсуждений в социальных сетях, где звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям.

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