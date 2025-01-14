На железнодорожном вокзале Днепра 7 января произошел инцидент, в результате которого полицейский получил ножевое ранение.
Как сообщили в полиции Днепропетровской области, 45-летний мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки представителям Территориального центра комплектования. В ответ на требования правоохранителей он получил нож и нанес им удар одному из полицейских.
Пострадавший правоохранитель обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Орудие преступления было изъято. В настоящее время правоохранители рассматривают возможность открытия уголовного производства по статье 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Также Politeka писала о похожем случае на Волыни.
В Ковельском горрайонном суде состоялось рассмотрение дела в отношении жителя села Колодяжное, который в ходе конфликта с работниками территориального центра комплектования (ТЦК) и полицией получил нож.
Согласно материалам дела, около 12:00 человек, не имеющий постоянного места работы, вступил в словесную перепалку с представителями правоохранительных органов и военнослужащими ТЦК.
Материалы дела были переданы для дальнейшего рассмотрения в районное управление Ковеля полиции.
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