В ответ на требования правоохранителей он получил нож и нанес им удар одному из полицейских.

На железнодорожном вокзале Днепра 7 января произошел инцидент, в результате которого полицейский получил ножевое ранение.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, 45-летний мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки представителям Территориального центра комплектования. В ответ на требования правоохранителей он получил нож и нанес им удар одному из полицейских.

Пострадавший правоохранитель обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Орудие преступления было изъято. В настоящее время правоохранители рассматривают возможность открытия уголовного производства по статье 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Также Politeka писала о похожем случае на Волыни.

В Ковельском горрайонном суде состоялось рассмотрение дела в отношении жителя села Колодяжное, который в ходе конфликта с работниками территориального центра комплектования (ТЦК) и полицией получил нож.

Согласно материалам дела, около 12:00 человек, не имеющий постоянного места работы, вступил в словесную перепалку с представителями правоохранительных органов и военнослужащими ТЦК.

Материалы дела были переданы для дальнейшего рассмотрения в районное управление Ковеля полиции.

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