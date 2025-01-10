Услуга бесплатна, поскольку ее стоимость уже включена в тариф на распределение газа, оплачиваемый потребителями.

Владельцы газовых счетчиков обязаны своевременно проводить их поверку, осуществляемую квалифицированным специалистом.

Об этом предупредила Госпотребслужба и объяснила, почему украинцам стоит это сделать.

Регулярная поверка гарантирует правильную работу счетчика. Если проверку не проводить, есть риск, что прибор начнет показывать неправильные показатели, что приведет к переплате за газ.

Со временем все приборы изнашиваются, и специалист определит состояние счетчика. В некоторых случаях может потребоваться его замена.

Оператор газораспределительных сетей должен уведомить потребителей о необходимости проведения поверки.

"На период снятия счетчика газа для проведения периодической поверки оператор газораспределительных систем устанавливает счетчики газа из обменного фонда", – добавили в пресс-службе Госпотребпотребслужбы. Услуга поверки бесплатна, поскольку ее стоимость уже включена в тариф на распределение оплачиваемого потребителями газа.

Напомним, что за январь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и раньше. В частности, клиенты "Нафтогаза" - 7,96 грн за кубометр.

В настоящее время на рынке газа для населения 9 поставщиков. Из них: 4 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену.

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