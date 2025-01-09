По словам синоптикини, большая часть территории Украины будет под влиянием антициклона.

Синоптикиня Наталья Диденко озвучила дату, когда в Украину придет похолодание.

По прогнозам , погода в большинстве регионов страны останется теплой, однако изменения не за горами.

В своем Facebook метеоролог отметила, что 9 января на Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха в этот день будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла. В западных и южных областях столбики термометров поднимутся до 8-14 градусов, в то время как на севере страны будет немного прохладнее - от 3 до 6 градусов.

Ветер обещает быть умеренным, южным направлением, а на западе он может быть сильным. По словам синоптикини, большая часть территории Украины будет под влиянием антициклона, поэтому существенные осадки маловероятны. Однако у западных ожидаются небольшие дожди.

В Киеве 9 января не ожидается осадков, температура воздуха держится на уровне +3…+5 градусов. А вот 10 января в столице потеплеет до 7 градусов.

Однако, как предупреждает Диденко, 11-12 января в Украине ожидается похолодание.

"Хотя с похолоданием, но теплая зима в Украине продолжается", - подытожила синоптик.

Также Politeka писала о том, что в Украину вернулась аномально теплая погода; несмотря на недавнее похолодание – уже 8 января по всей стране ожидается повышение температуры, которое достигнет 9-14 градусов тепла.