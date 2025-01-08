В Україну повернулася аномально тепла погода; незважаючи на нещодавнє похолодання - вже 8 січня по всій країні очікується підвищення температури, яке досягне 9-14 градусів тепла.

На територію України активно надходить тепле й вологе середземноморське повітря, що стане основною причиною значного підвищення температури.

За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, на середину тижня в Україні передбачається аномально тепла погода з дощами. Тепле повітря принесе вологість і дощі по всій території країни. У західних регіонах вночі та вдень очікуються дощі, а в Карпатах — мокрий сніг. Крім того, в деяких областях можливі тумани, що зробить погоду більш вологою.

Вдень, 8 січня, температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, у центральних та південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14 градусів. Вночі в Україні буде відносно тепло — від +1 до +6 градусів. Однак на півдні, зокрема в Запорізькій, Кіровоградській та Луганській областях, опадів не передбачається.

Метеорологи попереджають про південний вітер, який на певний час змінить напрямок на західний. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с. Погода в Україні на 8 січня в цілому буде сприятливою для прогулянок, однак дощі та тумани можуть створити деякі незручності для водіїв і пішоходів.

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