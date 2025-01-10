После подтверждения этого статуса пенсионер получает доступ в личный кабинет для организации поездок.

В Киеве пенсионеры с ограниченной мобильностью могут пользоваться бесплатными услугами такси .

Об этом рассказал в эфире телеканала "Киев 24" юрист Михаил Вулах.

Кроме того, эти категории граждан имеют право на бесплатные поездки на такси до 124 часов в год, а финансирование этой услуги оплачивается за счет городского бюджета.

Как пояснил Михаил Вулах, чтобы получить эту помощь пожилым людям, которые испытывают трудности с передвижением капитала, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг и подать соответствующую заявку. После этого специалист проверит, отвечает ли заявка требованиям для получения услуг. После подтверждения этого статуса пенсионер получает доступ в личный кабинет для организации поездок.

Также Politeka писала , что в Украине дети имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но только при определенных условиях и до определенного возраста.

Согласно закону Украины "Об автомобильном транспорте", дети до 6 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельное место. Одновременно важные нюансы:

Для международных маршрутов необходимо свидетельство о рождении ребенка.

Дети от 6 лет в городских автобусах могут ездить самостоятельно, но на междугородных и международных маршрутах дети до 14 лет должны быть со взрослыми.

Один взрослый может бесплатно перевезти всего одного ребенка до 6 лет на руках или коленях.

Для детей старше 6 лет проезд оплачивается по полной стоимости.

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