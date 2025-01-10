Украинский комик из "Студии Квартал-95" Юрий Великий не упустил возможность пошутить над очередным абсурдным видеороликом, созданным российскими пропагандистами.

На этот раз объектом его пародии стал сюжет, где российская ПВО уничтожает Санта-Клауса, летящего над Кремлем. В оригинальном видео, которое активно распространяется в российских Telegram-каналах, действие разворачивается на Красной площади, украшенной в советском стиле.

Россияне фотографируются у елок, пока в небе появляется добродушный Санта. Его упряжка, загруженная подарками, в том числе "ракетами НАТО", неожиданно становится целью российской ракеты. Прежде чем быть уничтоженным, Санта успевает пожелать: «Хо-хо-хо, счастливого Нового года, россия!».

После взрыва появляется российский Дед Мороз, который вместе с оператором ПВО заявляет: «Все, цель уничтожена. Ничего иностранного нам в нашем небе не нужно. С Новым годом!». Этот ролик стали массово критиковать в сети, не удержался и артист.

Юрий Великий, как мастер пародий, решил добавить своей иронии к этому "шедевру".

В образе режиссера Никиты Михалкова он представил ролик с саркастическим комментарием:

"Прямо перед Новым годом на экранах росТВ вышел небольшой пропагандистский ролик, в котором российское ПВО стреляет по летящему в небе Санта-Клаусу. Мне совершенно непонятен полет фантазии тех, кто заказал подобное "творение", но, с другой стороны, я в этом не особо-то и разбираюсь. Кого хочешь 'разнесет'. Приятного просмотра!"

Ролик Великого уже стал хитом среди зрителей, которые оценили его тонкий юмор и способность превращать даже самые абсурдные сюжеты в поводы для смеха.

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