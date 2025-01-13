Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Галицкий районный суд Львова вынес приговор студентке Львовского профессионального колледжа индустрии моды за нанесение легких телесных повреждений человеку.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент, произошедший из-за ревности, завершился конфликтом, в ходе которого девушка избила потерпевшего сначала букетом роз, а затем железной палкой.

Обстоятельства дела

По материалам суда событие произошло 6 декабря 2023 около 20:40 на улице Святого Теодора во Львове. Во время ссоры на основании ревности обвиняемая нанесла мужу удары букетом роз по голове, рукам и спине. После этого она использовала железную палку, нанеся еще 10 ударов.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший получил многочисленные ссадины, кровоподтеки и царапины, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

Приговор суда

Суд учел полное признание вины обвиняемой, ее искреннее раскаяние, молодой возраст и другие смягчающие обстоятельства. В результате девушке назначено наказание в размере 100 часов общественных работ.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Также Politeka писала о том, что во Львове у одного из прудов конфликт между двумя мужчинами закончился дракой из-за рыбалки.

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