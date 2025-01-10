На войне оборвалась жизнь известного украинского танцовщика, победителя шоу "Танцуют все".

Украинский танцовщик, победитель шоу "Танцуют все 6", хореограф и артист погиб на войне 6 января.

О гибели сообщила в Instagram близкая подруга Владимира Ракова, танцовщица и хореограф Галина Пеха.

«6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега — Владимир Раков», — сообщила Пеха.

Владимиру было всего 30 лет.

Владимир Раков защищал Украину после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Защитник проходил службу в рядах 2-го стрелкового батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Танцовщик Владимир Раков был победителем талант-шоу "Танцуют все" шестого сезона в 2013 году, он получил титул лучшего танцора Украины и продолжил сотрудничество по шоу Танцуют все как танцор и хореограф.

Владимир работал ассистентом хореографа в шоу Танцы со звездами, был артистом театральных проектов Kozar Dance Theatre (2013-2016), Traum Theatre Salome Germany 2017-2019, победителем WOD 2018 Берлин в составе команды Wonder.

В 2015 году Владимир Раков принимал участие с командой Apache Crew на Hip Hop International в Сан-Диего.

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