Граждане старше 60 лет имеют право на бесплатные или пониженные юридические услуги и ряд других льгот.

Не все пожилые граждане знают, какие именно льготы им доступны, поэтому стоит ознакомиться с тем, какие возможности открываются для людей старше 60 лет в Украине в 2025 году.

Подробно об этом рассказали на сайте Новости.LIVE.

Основные льготы для лиц старше 60 лет в 2025 году:

Бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме метро и такси), а также в пригородных автобусах и электричках.

Скидка на автострахование

Украинские пенсионеры, владеющие автомобилем с двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт могут получить 50% скидку на автострахование. Согласно новым нормам, льготное страхование могут использовать не только сами пенсионеры, но и другие лица, относящиеся к льготным категориям.

Бесплатная юридическая помощь

Граждане старше 60 лет имеют право на бесплатные или пониженные юридические услуги, включающие консультации, составление документов и другие правовые услуги для защиты своих прав.

Освобождение от налога на землю

Пенсионеры могут быть освобождены от земельного налога, если владеют земельным участком определённого размера. Это касается участков для садоводства, дачных нужд, строительства гаража или жилых домов в разных населенных пунктах.

Коммунальные льготы и субсидии

Пенсионеры, проживающие в сельской местности и работающие в таких сферах как медицина, образование или культура, имеют право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг. Жители городов могут получать субсидии, если их расходы по коммунальным услугам превышают обязательный платеж, определенный индивидуально. Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд или оформить субсидию через портал "Дія".

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