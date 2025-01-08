Відповідно до закону, водії маршрутних таксі зобов'язані перевозити пільговиків, якщо вони належать до зазначених категорій.

Є категорії громадян, які звільнені від плати за проїзд, і ці пільги збережуться у 2025 році.

Фахівці Безоплатної правової допомоги роз'яснили, кому саме буде доступний безкоштовний проїзд у маршрутках наступного року.

Хто може скористатися пільговим проїздом у 2025 році

В Україні право на безоплатний проїзд у маршрутних таксі поширюється на низку категорій громадян. Це:

Діти з багатодітних сімей.

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них.

Строковики, які проходять військову службу.

Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них.

Реабілітовані громадяни, які отримали інвалідність через репресії.

Військовослужбовці, які стали інвалідами через участь у війні.

Діти до 6 років, за умови, що вони не займають окремого місця.

Співробітники поліції та СБУ під час виконання службових обов'язків.

Батьки військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час служби.

Особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю, а також їх супровідні (одна особа на кожного).

Служби ветеранів у військових і правоохоронних органах: поліції, ДСНС, СБУ, податкової міліції, прокуратурі тощо.

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2), зокрема ліквідатори та діти, чия інвалідність спричинена аварією.

Що робити у разі відмови у пільговому проїзді

Відповідно до закону, водії маршрутних таксі зобов'язані перевозити пільговиків, якщо вони належать до вищезазначених категорій. Безпідставна відмова у перевезенні є порушенням, що може спричинити відповідальність перевізника.

Якщо водій відмовляється продовжувати рух, доки пільговик не оплатить проїзд, слід повідомити правоохоронців.

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