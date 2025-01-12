Каждый день миллионы украинцев пользуются общественным транспортом, в частности, маршрутками, для того, чтобы быстро добраться до места назначения.

Однако не все знают, что есть определенные правила по перевозке багажа и личных вещей, которые следует соблюдать в маршрутках.

На сайте Верховной Рады рассказали, какие вещи нельзя перевозить в маршрутках в 2025 году.

Прежде всего, запрещено перевозить крупногабаритные вещи, размеры которых превышают 100x50x30 см, а также грузы весом более 40 кг или длиной более 190 см. В случае нарушения этих норм, пассажира могут попросить оставить транспортное средство или отказать в поездке. Важно помнить, что контроллер имеет право проверить размеры и вес багажа с помощью специальных инструментов – рулетки или ручных весов.

Что касается ручного багажа, то бесплатно можно перевозить вещи весом до 30 кг. Для перевозки багажа весом от 30 до 40 кг необходимо приобрести дополнительный билет. В маршрутках можно перевозить небольшие предметы, такие как садовый инвентарь, детские коляски, велосипеды, сани или небольшие клетки для животных. Но пассажиры должны помнить, что нельзя перевозить взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые или едкие вещества, а также наркотики.

Что касается домашних животных, таких как собаки или кошки, их можно перевозить при условии, что животное находится в наморднике и на коротком поводке. Контроллер или водитель может попросить показать ветеринарный паспорт животного. Если документ нет, пассажиру могут отказать в проезде.

Кроме перевозки багажа, есть и другие важные правила поведения в маршрутках. К примеру, категорически запрещено курить, отвлекать водителя во время движения, слушать музыку или смотреть видео без наушников, а также находиться в кабине водителя. Запрещено также пользоваться аварийным оборудованием без необходимости, громко разговаривать по телефону или быть в нетрезвом состоянии.

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