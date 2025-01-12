Однако уже 16 января усилится холод, особенно на севере и юго-востоке.

С 13 января в Украине прогнозируют резкое понижение температуры.

Об этом свидетельствуют погодные карты Ventuski.

Самые холодные дни ожидаются в Карпатах, где колонки термометров могут опуститься до -7°C. На другой территории страны температура будет близка к нулю, с минусовыми показателями, которые преобладают на западе.

14 января температура днем ​​остается в пределах нуля градусов, а местами могут наблюдаться небольшие минусовые значения. Ночи снова принесут понижение температуры: в Карпатах столбики термометров опустятся до -6°C, на востоке страны - до -3...-5°C.

15 января в Украине ожидается температура, близкая к нулю. Тем не менее, уже 16 января усилится холод, особенно на севере и юго-востоке, температура может опуститься до -6°C. Карпатский регион остается в зоне низких температур.

Также Politeka писала о том, что легкий заработок в сети обернулся потерей 150 тысяч гривен.

В Сумской области полиция расследует случаи интернет-мошенничества, в результате которых две женщины потеряли значительные суммы денег, поверив в предложения легкого заработка.

38-летняя жительница Сум, ища работу, получила через мессенджер Telegram предложение дополнительного заработка. Женщина согласилась на условия и перевела 108 тысяч гривен на несколько банковских счетов, следуя указаниям незнакомцев.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.