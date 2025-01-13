Хотя эти животные выглядят поразительно, содержать их в домашних условиях не так просто.

В Украине появилось редкое предложение – продажа каракала, дикой кошки, которая стоит почти 250 тысяч гривен.

Объявление о продаже размещено на популярном сайте, где отмечается, что котенка всего украиной два месяца, а его цена - 5400 евро, что в гривневом эквиваленте составляет более 235 тысяч.

Эти животные принадлежат к одним из самых дорогих домашних кошек в мире, и их одомашнивание — настоящий вызов.

Каракал – это не обычная кошка. Долгое время ее относили к роду рысь из-за сходства во внешности, а ее ближайшими родственниками являются золотой каракал и сервал. Эти животные распространены в саваннах, пустынях и предгорьях Африки, Аравийского полуострова, а также в Азии.

Каракалы – ночные хищники, ведущие "сам по себе" образ жизни. Они имеют длину тела от 65 до 82 см, хвост – 25-30 см, а вес колеблется от 11 до 19 кг. Название "каракал" происходит от турецкого "кара кулак", что в переводе означает "черное ухо" из-за характерного черного пятна на ушных концах.

Хотя эти животные выглядят поразительно, содержать их в домашних условиях не так просто. Каракалы нуждаются в большом пространстве, поэтому не подходят для содержания в квартирах. Их рацион должен состоять из специальной пищи, и кормить их "человеческой" пищей нельзя. Также стоит отметить, что их характер достаточно сложен, поэтому не стоит заводить каракала в семьях с маленькими детьми.

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