Самая большая проблема для этой пары — выяснить, как сбалансировать и уважать потребности друг друга.

Когда дело доходит до совместимости, некоторые пары зодиака естественным образом сходятся, быстро становясь друзьями или любовниками, в то время как другие сталкиваются с большими трудностями, когда дело доходит до того, чтобы ужиться.

Что касается Водолея и Рыб, они, как правило, попадают во второй лагерь. Вот что нужно знать, если вам интересно узнать об этом астрологическом сочетании.

Водолея и Рыб обычно не считают совместимыми.

Во-первых, говорит астролог, Водолей известен своей эмоциональной отстраненностью, а Рыбы — полная противоположность.

Как вы можете себе представить, это ключевое различие может заставить некоторых людей встрепенуться, не говоря уже о том, что у этих двоих разные стихии (вода против воздуха) и модальности (изменчивый против фиксированного).

Конечно, важно помнить, что когда дело доходит до астрологической совместимости (синастрии), вам действительно нужно учитывать всю карту рождения обоих людей, а не только их солнечный знак.

Тем не менее, вот больше о том, как эти два знака справляются в любви и дружбе, а также в чем они похожи и чем отличаются.

Водолей и Рыбы могут находиться рядом друг с другом на зодиакальном круге, но на самом деле это очень разные знаки. Хотя их традиционно не считают совместимыми, это не значит, что отношения не могут работать.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.

Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.