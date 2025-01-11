Верховная Рада приняла за основу важные изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые значительно смягчают штрафы для военнообязанных граждан за необновление персональных данных в государственных реестрах.

Так, штрафы могут быть снижены на 50%, если лицо самостоятельно обратится для уточнения информации через систему "Резерв+".

Проект закона №12093 поддержал 231 депутат на первом чтении, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Этот законопроект позволяет военнообязанным избежать высоких штрафов, которые колебались от 17 000 до 25 500 гривен, уменьшив сумму до 8500 гривен. Это возможно, если лицо добровольно обратится в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки или в Центры предоставления административных услуг для уточнения своих данных.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что более 6 миллионов граждан не уточнили свои персональные данные в 2024 году, что усложняет процесс мобилизации и ведения военного учета.

"Ключевая проблема, которую предлагается решить, - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера".

Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан", - говорится в документе.

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