За последний год было зафиксировано 52 температурных рекорда, больше всего в апреле (13) и июле (14).

После нескольких теплых дней зима снова напоминает о себе.

Синоптики предупреждают: в ближайшее время украинцев ждут похолодание, а иногда и морозы.

Что известно о погоде в ближайшие дни

Уже с 11 января синоптики прогнозируют понижение температуры. По словам метеорологины Натальи Диденко, похолодание будет умеренным: ночью ожидаются небольшие морозы, днем ​​от -2 °С до +3 °С.

Средняя месячная температура января, по прогнозам, составит от 0 до -3 °С, а в южных областях и Закарпатье – от 0 до +2 °С. Январь этого года может быть на 3–4 °С холоднее декабря, который в целом был близок к климатической норме.

Абсолютные температурные рекорды

По многолетним наблюдениям самая низкая температура в Украине достигала -41,9 °С (зафиксировано в Луганской и Черкасской области), а самый высокий январский максимум - +18 °С, в Крыму даже +21 °С.

Рекордно теплый 2024 год

Интересно, что 2024 стал самым теплым в истории Киева за все время метеорологических наблюдений. Как сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, среднегодовая температура в столице составила +11,4 °С, что на 2,4 °С достигло климатической нормы.

За последний год было зафиксировано 52 температурных рекорда, больше всего — в апреле (13) и июле (14). Холоднее всего было 9 января (-15,8 °С), а самое холодное — 16 июля (+36,0 °С).

Осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической норме. Самыми влажными месяцами были апрель и июнь, тогда как май и сентябрь принесли гораздо меньше дождя, чем традиционно.

Источник: ТСН

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