С начала полномасштабной войны программой "Убежище" воспользовались около 1,2 миллиона человек.

В 2025 году в Украине продолжит действовать правительственная программа «Убежище», предусматривающая предоставление компенсаций владельцам жилья за бесплатное размещение внутренних переселенцев.

Об этом сообщает глава Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Павел Фролов в своем Telegram-канале.

Изменения в программе на 2025 год

Фролов отметил, что постановление правительства продлило действие программы "Убежище" и на 2025 год, а сумма компенсации осталась на уровне прошлого года - 450 гривен в месяц за каждое размещенное лицо. Кроме того, Кабинет Министров утвердил программу, которая требует компенсации местным органам власти на покрытие расходов на коммунальные услуги, если переселенцы размещены в государственных, коммунальных или частных объектах.

Однако с 1 марта этого года внесены изменения в Порядок возмещения, согласно которому будет прекращено начисление возмещения в случае, если будет выявлено наличие родственных связей первой ступени между собственником жилья и переселенцем (отцом, ребенком, мужем или женой, в частности усыновленным) . Кроме того, компенсация не предоставляется переселенцам, которые получают субсидии на аренду жилья.

С начала полномасштабной войны программой "Убежище" воспользовались около 1,2 миллиона человек.

Как воспользоваться программой "Убежище"

Для того чтобы получить компенсацию за расходы на размещение вынужденных переселенцев, владельцы жилья должны внести информацию о доступном жилье в систему «Убежище». Это можно сделать из районной государственной администрации. Заявление должно быть подано не позднее следующего рабочего дня после размещения переселенца в своем жилище.

В случае смены лиц или прекращения их размещения также необходимо подать соответствующее заявление.

Для получения компенсации владельцы жилья должны в течение пяти дней после окончания отчетного месяца подать в ЦНАП заявление вместе с необходимыми документами, среди которых паспорт, документ, подтверждающий право собственности или пользование недвижимостью, и справка внутреннего переселенца.

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