В ходе расследования было обнаружено, что один из фигурантов получил 600 тысяч гривен за продажу 18 тысяч медицинских халатов.

Волонтеры, которые имели целью помогать людям, стали фигурантами уголовного дела из-за незаконной продажи гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Суд вынес приговор руководителям благотворительных организаций Николаевской и Черновицкой областей, которые организовывали торговлю гуманитарными товарами, полученными от иностранных доноров.

Согласно судебным материалам, один из подозреваемых, руководитель благотворительного фонда в Николаевской области, в сотрудничестве с волонтером из Буковины, организовал продажу гуманитарной помощи, в частности медицинских халатов и антисептиков, по цене значительно ниже рыночной. Товары хранились на арендованных складах в Черновцах и Луцке, покупателей искали среди предпринимателей, которые присылали коммерческие предложения.

В ходе расследования было обнаружено, что один из фигурантов получил 600 тысяч гривен за продажу 18 тысяч медицинских халатов. Изъятие товара производилось на складах в Черновцах и Волынской области, где было найдено более 180 тысяч медицинских халатов и более 65 тысяч антисептиков общей стоимостью более 15 миллионов гривен.

Решением суда фигуранты дела признаны виновными, им назначено наказание в виде пяти и двух с половиной лет лишения свободы. Кроме того, они лишены права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом и пользованием гуманитарной помощью, сроком на три года, с конфискацией имущества.

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