В Украине вступают в силу изменения в расчете среднего месячного совокупного дохода семьи, который учитывается при предоставлении жилищных субсидий и других видов государственной помощи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Теперь из заработной платы будут вычитаться не только суммы налога на доходы физических лиц, но и на военный сбор.

Изменения утверждены Кабинетом Министров Украины постановлением № 1467 от 20 декабря 2024 года и вступают в силу 24 декабря 2024 года.

Теперь при расчетах доходов домохозяйства, влияющих на определение права на жилищную субсидию, а также на размер льготы, заработная плата минусируется не только на налог на доходы физических лиц, но и военный сбор. Как отмечают в ПФУ, это отразится на подсчете размера субсидии.

Кстати, субсидия рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом. Зная среднемесячный доход семьи, можно определить, сколько потребуется оплачивать услуги без помощи государства.

Также Politeka писала о том, что в 2025 году в Украине будут продолжать выплачивать средства в рамках инициативы"Зимова єПідтримка".

Кроме того, с января стартует новая программа, обеспечивающая субсидии на оплату аренды жилья, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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