В Украине вступают в силу изменения в расчете среднего месячного совокупного дохода семьи, который учитывается при предоставлении жилищных субсидий и других видов государственной помощи.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Теперь из заработной платы будут вычитаться не только суммы налога на доходы физических лиц, но и на военный сбор.
Изменения утверждены Кабинетом Министров Украины постановлением № 1467 от 20 декабря 2024 года и вступают в силу 24 декабря 2024 года.
Теперь при расчетах доходов домохозяйства, влияющих на определение права на жилищную субсидию, а также на размер льготы, заработная плата минусируется не только на налог на доходы физических лиц, но и военный сбор. Как отмечают в ПФУ, это отразится на подсчете размера субсидии.
Кстати, субсидия рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом. Зная среднемесячный доход семьи, можно определить, сколько потребуется оплачивать услуги без помощи государства.
Также Politeka писала о том, что в 2025 году в Украине будут продолжать выплачивать средства в рамках инициативы"Зимова єПідтримка".
Кроме того, с января стартует новая программа, обеспечивающая субсидии на оплату аренды жилья, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
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