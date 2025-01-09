Вона покликана полегшити фінансове навантаження людей, які змушені орендувати житло через воєнні дії або інші проблеми.

У 2025 році в Україні продовжуватимуть виплачувати кошти в рамках ініціативи "Зимова єПідтримка".

Крім того, з січня стартує нова програма, яка забезпечує субсидії на оплату оренди житла, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

Згідно з його заявою, програма «Зимова єПідтримка» діятиме у 2025 році, забезпечуючи фінансову допомогу всім українським переселенцям. Розмір виплати становить 1000 гривень. Ініціативу впровадили з 1 грудня 2024 року.

Крім того, у січні розпочнеться ще одна соціальна програма — субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Вона покликана полегшити фінансове навантаження людей, які змушені орендувати житло через воєнні дії або інші проблеми.

Також Politeka писала про те, що жінка не змогла використовувати кошти на своєму рахунку та додатку Ощадбанку через встановлені обмеження - вона не отримала жодного попередження про ці обмеження та звернулася до банку для з'ясування причин.

У червні 2024 року жінка подала скаргу через електронну пошту Ощадбанку. Під час відеоконференції вона пройшла кілька питань комісії банку. Однак після спроби реєстрації в системі Ощад 24/7 вона отримала повідомлення про блокування. Далі звернення через чат-бот не дало результату.

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