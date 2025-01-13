Также важно, что если работник покидает рабочее место, но находится на предприятии, это не признано прогулом.

В Украине нет четко определенного списка причин увольнения работника за пропуск без уважительной причины, однако работодатель имеет право прекратить трудовые отношения, если работник прогуливает работу.

По сообщению Государственной службы по вопросам труда во Львовской области, увольнение может состояться в случае, если работник без уважительной причины не появляется на работе.

Согласно Кодексу законов о труде, прогулом считается отсутствие человека на работе более трех часов в течение рабочего дня.

Также важно, что если работник покидает рабочее место, но находится на предприятии, это не признано прогулом, хотя могут быть применены другие санкции.

Прогулом без важной причины считаются:

Самовольное использование отгулов или очередных отпусков без согласования с руководством.

Оставление работы до истечения срока трудового договора без основания для досрочного расторжения.

Нарушение требований по письменному предупреждению об увольнении по собственным желаниям.

работник ушел с работы до истечения двухнедельного срока с момента подачи заявления.

Когда можно не появляться на работе?

Работники могут отсутствовать на работе по определенным причинам, в частности:

Стихийные бедствия (пожар, наводнение и т.п.).

Аварии или остановки транспорта.

Выполнение общественного долга (оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях).

Уход за больным членом семьи.

Отсутствие с согласия руководства.

Проблемы со здоровьем.

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