Переміщення працівника на інше робоче місце в межах підприємства, без зміни місця або умов праці, не вимагає згоди.

Іноді роботодавці зобов'язані переводити співробітників через різні аспекти: проблеми зі здоров'ям, переїзд компанії або зміни в структурі підприємства, однак переведення не повинно порушувати трудові права працівника.

Відповідно до Кодексу законів про працю (КЗпП), роботодавець не може примушувати працівника виконувати роботу, не передбачену трудовим договором, зазначають у Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці.

Переведення на іншу посаду або в іншу компанію можливе тільки за згодою працівника. Однак є винятки.

Переміщення працівника на інше робоче місце в межах підприємства, без зміни місця або умов праці, не вимагає згоди. Також можна доручати роботу на іншому механізмі або обладнанні у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Усі ці зміни не потребують окремої згоди працівника.

Роботодавець не може вимагати виконання роботи, що може пошкодити здоров'ю працівника. Якщо умови праці значно погіршують попередні, працівник має право відмовитися від переведення та розірвати трудовий договір за пунктом 6 статті 36 КЗпП.

Переведення в умовах військового стану

Під час війни, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавець може змінювати обов'язки працівника без його згоди. Це стосується випадків, коли робота не пов’язана з переміщенням у зону бойових дій і не протипоказана за станом здоров’я працівника. Водночас оплата праці повинна залишатися не нижчою за середній рівень попереднього заробітку.

Хто не підлягає переведенню

Заборонено переводити на іншу роботу:

жінок

матерів дітей з інвалідністю;

осіб, які виховують дітей до 6 років;

працівників, які не досягли 18 років і не згодні на переведення.

Останні новини України:

Штраф до 85 тисяч гривень: в Україні почала діяти сезонна заборона.

Доведеться платити подвійний штраф: українців попередили, як не переплачувати за порушення ПДР

Українцям нагадали, коли можна отримати штраф за неправильне скло: можна оскаржити рішення в суді.