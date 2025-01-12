Сначала Кабмин решил не бронировать эту категорию мужчин, работающих на критически важных предприятиях; однако впоследствии решение правительства изменилось.

Кабинет Министров Украины принял решение о дополнительном бронировании работников для обеспечения стабильной работы критически важных инфраструктурных объектов.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины рассказал премьер-министр Денис Шмигаль. Он добавил, что правительство планирует забронировать ремонтные бригады операторов газораспределительных сетей. Это важно для обеспечения бесперебойной работы газовых сетей в стране.

"У нас газовики забронированы. Внесено соответствующее решение, сегодня правительство отдельно сверх нормы забронирует ремонтные бригады облгазов", - заявил он.

К слову, ранее народный депутат Алексей Гончаренко, в частности, сообщил, что правительство отчаяния решило не бронировать людей на таких должностях, однако в разговоре с Денисом Шмыгалем, стало ясно, что бронирование таки предоставят.

Ранее Politeka писала, что в Украине молодые ребята, которым исполняется 17 лет, должны встать на военный учет, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Заместитель начальника отдела призыва сектора комплектования Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой объяснил, что эта процедура не связана с мобилизацией. Детальнее смотрите по ссылке.

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