За відмову від постановки на облік, передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

В Україні молоді хлопці, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Заступник начальника відділу призову сектору комплектування Кіровоградського обласного ТЦК і СП Дмитро Сухий пояснив, що ця процедура не пов'язана з мобілізацією.

Щороку з січня по березень проводиться взяття на облік 17-річних хлопців.

"Також щороку списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників, до районних (міських) ТЦК і СП мають подавати органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, навчальні заклади незалежно від підпорядкування та форми власності", — зазначив представник ТЦК.

Як пояснив Дмитро Сухий, облік необхідний для оцінки ступеня придатності до військової служби, визначення рівня освіти, спеціальності чи професії, фізичної підготовки та вивчення особистих якостей молодих людей.

Також вказується, що до досягнення 18 років, за відмову від постановки на облік, передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадаємо також, що законом передбачено, що громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторне ВЛК у строк 9 місяців з моменту набуття чинності новими правилами.

Джерело: Суспільне.

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