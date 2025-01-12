В январе 2025 года ожидается повышенная сила и увеличенная частота магнитных бурь, поэтому к этому следует подготовиться.

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные всплесками солнечной активности.

Солнце выбрасывает в космос мощные потоки заряженных частиц, которые сталкиваются с магнитосферой Земли – столкновения влекут за собой «бурю», влияющую на биосферу, технические системы и даже самочувствие людей.

О солнечной активности и магнитных бурях сообщили на официальном сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA, США).

Когда будут ощутимы магнитные бури на неделе с 13 по 19 января:

12 января – слабая буря с К-индексом 3;

16 января - умеренная буря с К-индексом 4;

17 января – слабая буря с К-индексом 3;

18 января – слабая буря с К-индексом 3;

19 января – слабая буря с К-индексом 3.

В дни магнитных бурь следует соблюдать нормальный распорядок дня, хорошо питаться, пить достаточно воды, отдыхать, дышать свежим воздухом.

Врачи советуют избегать большого количества кофе и энергетиков, алкоголя, вредной и жирной пищи.

У некоторых людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается АД, обостряются хронические заболевания.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь с 13 по 19 января специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха и полноценного сна.

Также необходимо соблюдать сбалансированный режим питания и пить достаточное количество воды.

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