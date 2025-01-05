Фахівці дали найкращі поради, як пережити магнітні бурі метеозалежним людям у січні 2025 року.

Українцям назвали дати магнітних бур у січні 2025 року, коли варто бути обережним.

Під час магнітних бур у січні метеозалежні люди можуть відчувати втому, головний біль, мігрень або прискорене серцебиття під час геомагнітної бурі, дізнайтеся про небезпечні дати до кінця січня 2025 року.

Якщо ви виявили у себе ці симптоми – можете вжити заходів для подолання цих симптомів.

Міжнародні лабораторії та метеорологічні центри, як NOAA, щодня публікують на офіційних сайтах свіжі прогнози геомагнітної активності.

Календар магнітних бур до кінця січня 2025 року:

6 січня - слабка буря з К-індексом 3;

10 січня - помірна буря з К-індексом 4;

11 січня - слабка буря з К-індексом 3;

12 січня - слабка буря з К-індексом 3;

16 січня - помірна буря з К-індексом 4;

17 січня - слабка буря з К-індексом 3;

18 січня - слабка буря з К-індексом 3;

19 січня - слабка буря з К-індексом 3;

20 січня - слабка буря з К-індексом 3.

Важливо, що це прогноз є орієнтовним і може змінюватися залежно від сонячної активності.

Точний прогноз магнітних бур неможливо передбачити зі стовідсотковою ймовірністю заздалегідь – він щодня змінюється.

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