Украинский телеведущий Анатолий Анатолич резко осудил блогеров Александра Волошина и Дмитрия Евтушенко за их подкаст, в котором они жаловались на хейт.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич резко высказался в адрес блогеров Александра Волошина и Дмитрия Евтушенко, которые покинули Украину и записали подкаст, жалуясь на хейт со стороны сограждан.

В своем Instagram Анатолич выразил негодование по поводу их попыток поучать украинцев, остающихся в стране во время войны.

Телеведущий отметил, что поддерживает свободу слова, но категорически не согласен с тем, что беглецы используют её для оправдания своих действий.

В опубликованной "сториз" он указал, что подобное поведение со стороны блогеров выходит за рамки морали:

"Когда два блогера, которые сбежали из страны, собираются, чтобы записать подкаст и рассказать, как к ним плохо относятся в стране, из которой они свалили, — сюр какой-то," — написал он.

Анатолич также подчеркнул, что Волошин и Евтушенко, заработавшие популярность на украинской аудитории, не имеют морального права обвинять сограждан или поучать их, находясь за границей.

"Эти блогеры зарабатывали на украинцах, а потом сбежали в Таиланд или куда-то еще. Теперь они записывают подкасты о том, какие все плохие, и оправдывают своё бегство не тем, что они нарушили закон, а обвиняя страну. Это полный сюр. Хотите донатить — пожалуйста. Но влиять на жизнь внутри страны? Завалите рот и не лезьте," — эмоционально заявил телеведущий.

Анатолич посоветовал всем беглецам молча находиться за границей, не вмешиваясь в дела Украины, и призвал аудиторию не поддерживать подобных личностей, которые теряют связь с родиной в сложные времена.

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