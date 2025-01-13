Украинцам дали календарь постов в 2025 году по новому стилю, когда будет самый строгий.

Календарь постов в 2025 году по новому стилю сместился после перехода Церкви на новоюлианский календарь.

Известно, что Великий пост считается одним из самых строгих.

Великий пост соблюдают 48 дней, даты поста каждый год меняются, ведь они привязаны к дате Пасхи, они одинаковы как для нового, так и для старого стиля.

Самой строгой является страстная седмица – последняя неделя Великого поста, в эту дату разрешается сухая пища во все дни, кроме пятницы.

В 2025 году пост перед Пасхой начнется 3 марта и завершится 19 апреля.

Следующий после Пасхального поста называется Петров, он начинается через неделю после Троицы и заканчивается перед днем Петра и Павла.

Троица, как и Пасха является переходным праздником, поэтому даты каждый год разнятся.

Когда посты в 2025 году по новому стилю:

Крещенский Сочельник (Надвечерье Богоявления) — 5 января

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа

Воздвижение Креста Господня — 14 сентября

Великий пост — 3 марта — 19 апреля

Петров пост — 16 июня — 11 июля

Успенский пост — 1 — 14 августа

Рождественский пост — 15 ноября — 24 декабря

Святки — 25 декабря — 4 января

Неделя Мытаря и Фарисея — 10 — 16 февраля

Масленица (Сырная неделя) — 24 февраля — 2 марта

Пасхальная (Светлая неделя) — 20 — 26 апреля

Троицкая неделя — 9 — 15 июня.

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