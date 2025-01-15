Клиенты "ПриватБанка" могут столкнуться с проблемами при осуществлении международных переводов через систему Western Union - выяснилось, что банк иногда блокирует такие операции.
Об этом сообщила одна из клиенток на платформе Минфин, где пользователи делятся опытом работы с банковскими учреждениями.
Клиентка "ПриватБанка" рассказала, что ее муж, находясь в Португалии, пытался перевести 200 евро через Western Union на ее карточный счет в "ПриватБанке". Однако транзакция была отклонена.
Обратившись в службу поддержки ПриватБанка, клиентка получила объяснение, что проблема якобы возникла со стороны Western Union, ведь средства остались в системе.
"В итоге средства вернули почти через месяц! Поэтому не советую пользоваться такой услугой в "Привате", потому что могут быть неожиданные "сюрпризы"", - отметила клиентка "ПриватБанка".
Интересно, что представители ПриватБанка на портале Минфин никоим образом не прокомментировали эту ситуацию.
Напомним, что переводить средства через международные системы на банковские счета в Украине стало возможным с 2019 года. Если перевод осуществляется на карту "ПриватБанка", получить средства можно одним из трех способов:
- в отделении банка;
- через мобильное приложение "Приват24";
- с помощью банковского терминала.
Клиентам следует учитывать возможные задержки и выбирать удобный способ получения средств.
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