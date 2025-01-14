В начале недели в Украине ожидается резкое похолодание, вызванное антициклоном Beate, однако уже во второй половине недели западные воздушные массы принесут потепление и оттепель.
Об этом информирует Meteoprog.
Вторник, 14 января
Под влиянием антициклона установится сухая погода, однако на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составляет -3...-8°C, в Карпатах ожидается -12...-17°C, а в горных котловинах - до -20°C. Днем прогнозируется -3...+2°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Среда, 15 января
Западные и северные области окажутся под влиянием снежных циклов, приносящих снег и мокрый снег. В остальных регионах будет сухо. Возможны туман и изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2...-7°C, в Карпатах - до -13°C. Днем глаза -2…+3°C.
Четверг, 16 января
Небольшой снег возможен в западных и восточных регионах, тогда как в центральной и южной частях осадков не прогнозируется. Температура ночью 0...-5°C, в Карпатах - до -10°C. Днем термометры покажут -1…+4°C.
Пятница, 17 января
Ожидается общее потепление. На востоке возможен снег с переходом в дождь, кое-где образуется гололедица. Температура ночью -4...+1°C, днем - +2...+7°C. В Карпатах температура остается около 0 °C.
Суббота, 18 января
День пройдет без существенных осадков. Лишь на севере возможен мокрый снег с дождем. Температура ночью -2...+3°C, днем — +2...+7°C.
Воскресенье, 19 января
В завершение недели большинство регионов Украины окажутся под влиянием влажных воздушных масс, которые принесут мокрый снег с дождем. Кое-где образуется туман, возможно налипание мокрого снега. В то же время, в западных ожидается сухая погода. Температура ночью - -3...+2 °C, днем - -1...+4 °C.
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