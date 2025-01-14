В завершение недели большинство регионов Украины окажутся под влиянием влажных воздушных масс, которые принесут мокрый снег с дождем.

В начале недели в Украине ожидается резкое похолодание, вызванное антициклоном Beate, однако уже во второй половине недели западные воздушные массы принесут потепление и оттепель.

Об этом информирует Meteoprog.

Вторник, 14 января

Под влиянием антициклона установится сухая погода, однако на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составляет -3...-8°C, в Карпатах ожидается -12...-17°C, а в горных котловинах - до -20°C. Днем прогнозируется -3...+2°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Среда, 15 января

Западные и северные области окажутся под влиянием снежных циклов, приносящих снег и мокрый снег. В остальных регионах будет сухо. Возможны туман и изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2...-7°C, в Карпатах - до -13°C. Днем глаза -2…+3°C.

Четверг, 16 января

Небольшой снег возможен в западных и восточных регионах, тогда как в центральной и южной частях осадков не прогнозируется. Температура ночью 0...-5°C, в Карпатах - до -10°C. Днем термометры покажут -1…+4°C.

Пятница, 17 января

Ожидается общее потепление. На востоке возможен снег с переходом в дождь, кое-где образуется гололедица. Температура ночью -4...+1°C, днем ​​- +2...+7°C. В Карпатах температура остается около 0 °C.

Суббота, 18 января

День пройдет без существенных осадков. Лишь на севере возможен мокрый снег с дождем. Температура ночью -2...+3°C, днем ​​— +2...+7°C.

Воскресенье, 19 января

В завершение недели большинство регионов Украины окажутся под влиянием влажных воздушных масс, которые принесут мокрый снег с дождем. Кое-где образуется туман, возможно налипание мокрого снега. В то же время, в западных ожидается сухая погода. Температура ночью - -3...+2 °C, днем ​​- -1...+4 °C.

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