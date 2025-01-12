Проте вже 16 січня посилиться холод, особливо на півночі та південному сході.

З 13 січня в Україні прогнозують різке зниження температури.

Про це свідчать погодні карти Ventuski

Найхолодніші дні очікуються в Карпатах, де стовпчики термометрів можуть опуститися до -7°C. На іншій території країни температура буде близькою до нуля, з мінусовими показниками, що переважають на заході.

14 січня температура вдень залишиться в межах нуля градусів, а місцями можуть спостерігатися невеликі мінусові значення. Ночі знову принесуть зниження температури: у Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -6°C, на сході країни – до -3...-5°C.

15 січня в Україні очікується температура близька до нуля. Проте вже 16 січня посилиться холод, особливо на півночі та південному сході, температура може опуститися до -6°C. Карпатський регіон залишиться в зоні низьких температур.

Також Politeka писала про те, що легкий заробіток у мережі обернувся втратою 150 тисяч гривень.

На Сумщині поліція розслідує випадки інтернет-шахрайства, внаслідок яких дві жінки втратили значні суми грошей, повіривши у пропозиції легкого заробітку.

38-річна мешканка Сум, шукаючи роботу, отримала через месенджер Telegram пропозицію додаткового заробітку. Жінка погодилася на умови та переказала 108 тисяч гривень на кілька банківських рахунків, виконуючи вказівки незнайомців.

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