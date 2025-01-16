Гражданам рекомендуется заказывать поверку только у официальных исполнителей услуг, таких как "Киевводоканал", "Киевтеплоэнерго" и другие.

В Киеве участились случаи мошенничества, связанные с проверкой счетчиков воды - мошенники звонят по телефону жителям, выдавая себя за представителей "Киевводоканала".

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

В "Киевводоканале" напоминают, что они осуществляют только SMS-информирование о необходимости поверки счетчиков и не звонят по телефону потребителям с подобными предупреждениями.

Гражданам рекомендуют заказывать услуги поверки исключительно у официальных исполнителей - "Киевводоканала" или "Киевтеплоэнерго".

Связаться с "Киевводоканалом" можно следующими способами:

по телефону: 202-02-02 или 0-800-301-581;

онлайн: service.vodokanal.kiev.ua;

через мобильные приложения "Viber" или "Telegram".

Для обращений в "Киевтеплоэнерго" действует телефонная линия по номеру: 044-207-88-88. Жителей столицы призывают избегать сотрудничества с сомнительными посредниками, чтобы не стать жертвами мошенников.

Напомним, что кроме электроэнергии новые тарифы касаются и других жилищно-коммунальных услуг, что существенно повлияет на расходы граждан. В декабре 2024 года тарифы на коммунальные услуги по сравнению с аналогичным периодом 2023 увеличились на 18,9%. В частности это касается стоимости жилья, воды, газа и других видов топлива. Основной причиной повышения является повышение тарифов на электроэнергию.



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