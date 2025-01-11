Эта схема не нова: еще в 2023 году "Киевтеплоэнерго" предупреждало о похожей активности мошенников.

Жителей Киева предупредили о мошенниках, представляемых работниками водоканала и предлагающих провести поверку счетчиков воды.

Предупреждение было направлено киевлянам через Telegram-бот "Киевводоканала". Такую проверку могут осуществлять только предоставлятели услуг или уполномоченные организации, поэтому платная поверка от аферистов фейковая, но не избавляет от необходимости проходить настоящую процедуру.

В сообщении говорится, что мошенники звонят по телефону потребителям, хотя настоящее информирование о сроках поверки осуществляется только через SMS.

"В последнее время в Киеве наблюдается повышение активности мошенников по поверке счетчиков воды. Они звонят по телефону потребителям от имени "Киевводоканала", предлагая проведение метрологической поверки... Не обращайтесь к сомнительным посредникам, чтобы не стать жертвой мошенников", – говорится в сообщении.

Отмечено, что "Киевводоканал" информирует потребителей только по SMS об истечении срока поверки счетчиков воды и не совершает телефонных звонков. Мошенники могут звонить по телефону от имени компании, пытаясь заработать на фейковой проверке.

Эта схема не нова: еще в 2023 году "Киевтеплоэнерго" предупреждало о похожей активности мошенников. Потому жителей Киева призывают не доверять рекламным объявлениям, где предлагаются услуги проверки счетчиков от имени компаний.

Чтобы избежать мошенничества, рекомендуется заказывать проверку счетчиков непосредственно через официальные каналы "Киевводоканала" и "Киевтеплоэнерго" - на их сайтах, через официальные мобильные программы или по телефонным номерам.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.